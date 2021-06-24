В Кировской области зарегистрировали 118 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 118 случаев коронавируса за сутки.
В Кировской области зарегистрировали 118 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находятся 3628 пациентов, на дому лечатся ещё 4300. Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 422 человека.

Также стало известно, что в Томскую область поступило около 60 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Их распределят по всем медицинским организациям, в том числе в мобильные пункты, передаёт vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Всего с начала пандемии в область поставили 206 989 доз вакцин.

Ранее сообщалось, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.

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