В Крыму выявили 221 случай COVID-19 за сутки

В Крыму зарегистрировали 221 случай коронавируса за сутки, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 116 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять случаев — завозные из-за границы», — сказал Аксёнов.

Выписаны из медучреждений при этом 190 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 46 797 заболевших. Выздоровели 42 633 жителя.

Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Санкт-Петербурге сделали 40 874 теста на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

В Единой региональной информационно-справочной службе приняли почти 23 тыс. обращений по вопросам, связанным с темой пандемии.

Ранее сообщалось, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.