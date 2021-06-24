В Крыму выявили 221 случай COVID-19 за сутки

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В Крыму зарегистрировали 221 случай коронавируса за сутки, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму выявили 221 случай COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 116 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять случаев — завозные из-за границы», — сказал Аксёнов.

Выписаны из медучреждений при этом 190 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 46 797 заболевших. Выздоровели 42 633 жителя.

Также стало известно, что за минувшие 24 часа в Санкт-Петербурге сделали 40 874 теста на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

В Единой региональной информационно-справочной службе приняли почти 23 тыс. обращений по вопросам, связанным с темой пандемии.

Ранее сообщалось, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.

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