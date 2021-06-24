Вирусолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Я думаю, что если люди провакцинируются, то волна спадёт. Но имейте в виду, что тот, кто сегодня вакцинируется, иммунитет приобретёт только через месяц-полтора», — поделился вирусолог.

По его словам, после введения вакцины должно пройти определённое время, пока человек достигнет иммунитета.

«Поэтому месяц-полтора не нужно от вакцины требовать, чтобы она оказала какое-то влияние на рост эпидемии», — заключил Альтштейн.

Ранее стало известно, что в России за сутки зарегистрировали 20 182 случая заболевания коронавирусом.