Вирусолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом
- Reuters
«Я думаю, что если люди провакцинируются, то волна спадёт. Но имейте в виду, что тот, кто сегодня вакцинируется, иммунитет приобретёт только через месяц-полтора», — поделился вирусолог.
По его словам, после введения вакцины должно пройти определённое время, пока человек достигнет иммунитета.
«Поэтому месяц-полтора не нужно от вакцины требовать, чтобы она оказала какое-то влияние на рост эпидемии», — заключил Альтштейн.
Ранее стало известно, что в России за сутки зарегистрировали 20 182 случая заболевания коронавирусом.