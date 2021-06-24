В Саудовской Аравии заинтересовались российским десантным кораблём

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Командующий ВМС Саудовской Аравии Фахд аль-Гофайли заинтересовался новой версией российского десантного корабля проекта 21810 во время визита делегации королевства в Россию.
В Саудовской Аравии заинтересовались российским десантным кораблём
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Об этом в комментарии РИА Новости рассказал начальник отдела внешнеэкономической деятельности Северного ПКБ Дмитрий Курочкин.

«Состоялся визит делегации Саудовской Аравии во главе с командующим Военно-морскими силами Фахдом аль-Гофайли, ему очень понравился корабль проекта 21810. Он внимательно рассматривал, задавал вопросы», — сказал он.

По словам Курочкина, судно новой версии оснастили двумя мощными кранами для выгрузки техники и грузов, а также средствами усиления для 17-метровых десантных катеров на палубе корабля.

В феврале в ФСВТС рассказали, что Россия ежегодно поставляет странам Ближнего Востока и Северной Африки вооружение на $6 млрд.

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