В Саудовской Аравии заинтересовались российским десантным кораблём

Командующий ВМС Саудовской Аравии Фахд аль-Гофайли заинтересовался новой версией российского десантного корабля проекта 21810 во время визита делегации королевства в Россию.

Об этом в комментарии РИА Новости рассказал начальник отдела внешнеэкономической деятельности Северного ПКБ Дмитрий Курочкин.

«Состоялся визит делегации Саудовской Аравии во главе с командующим Военно-морскими силами Фахдом аль-Гофайли, ему очень понравился корабль проекта 21810. Он внимательно рассматривал, задавал вопросы», — сказал он.

По словам Курочкина, судно новой версии оснастили двумя мощными кранами для выгрузки техники и грузов, а также средствами усиления для 17-метровых десантных катеров на палубе корабля.

В феврале в ФСВТС рассказали, что Россия ежегодно поставляет странам Ближнего Востока и Северной Африки вооружение на $6 млрд.