ФСВТС рассказала об объёмах оружейного экспорта

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) рассказали, что Россия ежегодно поставляет странам Ближнего Востока и Северной Африки вооружение на $6 млрд.

«На протяжении последних пяти лет экспорт продукции военного назначения в регион Ближнего Востока и Северной Африки не опускается ниже уровня в $6 млрд в год и составляет порядка 50% общего объёма экспорта», — цитирует сообщение Интерфакс.

Также в службе заявили, что доля региона в портфеле заказов на вооружение из России является стабильной и составляет от 40% до 50% от общего объёма.

В ФСВТС отметили, что в последние годы удалось заключить крупные контракты.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в 2020 году продал военную продукцию на $13 млрд.