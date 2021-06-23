В Курганской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Курганской области зарегистрировали 39 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает URA.RU.

Больше всего заболевших — в Кургане (17 жителей). Выписан за минувшие 24 часа 31 пациент.

С начала пандемии в регионе заболели 22 117 человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 135 случаев коронавируса за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 46 087, выздоровевших — 42 345 (в том числе 71 за минувшие 24 часа).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ввели дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.