В Курганской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Больше всего заболевших — в Кургане (17 жителей). Выписан за минувшие 24 часа 31 пациент.
С начала пандемии в регионе заболели 22 117 человек.
Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 135 случаев коронавируса за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.
Общее число заболевших достигло 46 087, выздоровевших — 42 345 (в том числе 71 за минувшие 24 часа).
Ранее сообщалось, что в Подмосковье ввели дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.