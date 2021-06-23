Диетолог дала рекомендации по питанию в жару

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Диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по питанию в жару.
Диетолог дала рекомендации по питанию в жару
  • РИА Новости

«Очень хочется съесть килограмм черешни или клубники, но по количеству нужно ограничиваться. Съели горсть ягод утром, потом — в обед горсть, не сразу давайте нагрузку: там много сахара. Овощи можно есть фактически в неограниченном количестве», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, заменить какой-то приём пищи в жаркую погоду можно, но это не восполнит дефицит белка.

Как отметила Соломатина, ничего не случится, если из-за отсутствия аппетита в жару пропустить приём пищи, главное — больше пить.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с газетой «Известия» заявил, что пользы от мороженого в жаркую погоду нет.

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