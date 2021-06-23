В Пермском крае выявили 143 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае выявили 143 случая коронавируса за сутки.
В Пермском крае выявили 143 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на федеральный оперштаб.

«Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 29 человек, от 30 до 49 лет — 40 человек, 38 в возрасте 50—64 и 28 человек старше 65 лет», — уточняется на сайте губернатора и правительства региона.

Кроме того, в число заболевших попали восемь детей.

Общее число заболевших за время пандемии в регионе составило 59 935.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

При этом дома лечатся 4074 пациента, в инфекционных больницах — ещё 3442. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге провели 35 694 теста на COVID-19 за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить