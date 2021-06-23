В Пермском крае выявили 143 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на федеральный оперштаб.
«Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 29 человек, от 30 до 49 лет — 40 человек, 38 в возрасте 50—64 и 28 человек старше 65 лет», — уточняется на сайте губернатора и правительства региона.
Кроме того, в число заболевших попали восемь детей.
Общее число заболевших за время пандемии в регионе составило 59 935.
Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
При этом дома лечатся 4074 пациента, в инфекционных больницах — ещё 3442.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге провели 35 694 теста на COVID-19 за сутки.