В Петербурге провели более 35 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели 35 694 теста на COVID-19 за сутки.

Об этом передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 24 330 обращений по вопросам, связанным с пандемией, также говорится в сообщении.

В то же время стало известно, что в Татарстане в контактный центр по вопросам коронавируса позвонили 273 972 жителя за всё время.

Каждый день круглосуточная линия получает более 1,5 тыс. обращений, уточняет «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.

Чаще всего граждане спрашивают, что делать при появлении симптомов COVID-19, и просят вызвать врача на дом. Также они записываются на приём к доктору, а по номеру 122 — на вакцинацию.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.