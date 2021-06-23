Проект о запрете треш-стримов планируют внести в Госдуму в июле
- РИА Новости
«Мы провели предварительное согласование с соответствующими инстанциями, законопроект направлен в правительство, мы ведём работу с ведомствами, которые имеют отношение к этому законопроекту. Рассчитываем в июле передать его в Госдуму», — сказал он.
В апреле Пушков сообщил, что финальная версия проекта, вероятнее всего, будет включать административные штрафы до 600 тыс. рублей для интернет-пользователей, которые совершили правонарушение впервые, но при этом их действия не вступили в противоречие с Уголовным кодексом.