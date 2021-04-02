В Совфеде назвали сумму возможных штрафов за треш-стримы

Штрафы в законопроекте о запрете треш-стримов могут составить до 600 тыс. рублей, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Финальная версия законопроекта о запрете треш-стримов, вероятнее всего, будет включать административные штрафы до 600 тысяч рублей для интернет-пользователей, которые совершили правонарушение впервые, но при этом их действия не вступили в противоречие с Уголовным кодексом», — цитирует ТАСС заявление Пушкова, который возглавляет рабочую группу по разработке законодательных предложений о запрете треш-стримов.

Он сообщил, что цель таких мер состоит в том, чтобы перекрыть выгоду от так называемых донатов (добровольных пожертвований зрителей — RT).

«Эта цифра будет ориентиром максимального штрафа за треш-стримы в финальной версии законопроекта», — заключил Пушков.

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за треш-стримы в интернете.