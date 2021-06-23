В НКР ожидают рекордный объём выдачи ипотеки в России в 2021 году

В кредитном рейтинговом агентстве НКР заявили, что рынок ипотеки по итогам 2021 года может обновить прошлогодний рекорд.

«Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд», — приводит Интерфакс сообщение НКР.

Отмечается, что спрогнозирован рост новых выдач ипотечных кредитов до 4,6—4,8 трлн рублей по итогам текущего года против 4,4 трлн рублей в прошлом году.

Кроме того, ожидается повышение спроса на семейную ипотеку.

Ранее сообщалось, что банки в России заключили договоры по льготной ипотеке на более чем 1,5 трлн рублей.

В Москве зарегистрировали более 49 тыс. ипотечных договоров с начала года.