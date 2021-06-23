В НКР ожидают рекордный объём выдачи ипотеки в России в 2021 году
«Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд», — приводит Интерфакс сообщение НКР.
Отмечается, что спрогнозирован рост новых выдач ипотечных кредитов до 4,6—4,8 трлн рублей по итогам текущего года против 4,4 трлн рублей в прошлом году.
Кроме того, ожидается повышение спроса на семейную ипотеку.
Ранее сообщалось, что банки в России заключили договоры по льготной ипотеке на более чем 1,5 трлн рублей.
В Москве зарегистрировали более 49 тыс. ипотечных договоров с начала года.