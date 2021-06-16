В Москве зарегистрировали более 49 тысяч ипотечных договоров с начала года

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве зарегистрировало 49,3 тыс. ипотечных договоров в январе — мае 2021 года.

Об этом сообщает информационный центр правительства столицы со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данный показатель на 65% превышает результат пяти месяцев прошлого года и на 38,5% опережает продуктивный 2019 год (35 627)», — отмечается в сообщении.

В мае 2021 года зарегистрировано 9855 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в четыре раза больше, чем годом ранее, передаёт kp.ru.

Руководитель московского управления Игорь Майданов отметил, что в столичном регионе в январе — мае зарегистрировано максимальное количество ипотек за всё время учёта статистики.

«Не хватило символических 660 договоров для преодоления очередного порога в 50 тыс. сделок. Пока это наивысший показатель для первых пяти месяцев даже с учётом майских праздничных дней», — сказал он.

Майданов также обратил внимание, что никогда ещё май не закрывался с результатом почти 10 тыс. ипотек.

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