В Москве зарегистрировали более 49 тысяч ипотечных договоров с начала года
- © РИА Новости / Нина Зотина
Об этом сообщает информационный центр правительства столицы со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Данный показатель на 65% превышает результат пяти месяцев прошлого года и на 38,5% опережает продуктивный 2019 год (35 627)», — отмечается в сообщении.
В мае 2021 года зарегистрировано 9855 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в четыре раза больше, чем годом ранее, передаёт kp.ru.
Руководитель московского управления Игорь Майданов отметил, что в столичном регионе в январе — мае зарегистрировано максимальное количество ипотек за всё время учёта статистики.
«Не хватило символических 660 договоров для преодоления очередного порога в 50 тыс. сделок. Пока это наивысший показатель для первых пяти месяцев даже с учётом майских праздничных дней», — сказал он.
Майданов также обратил внимание, что никогда ещё май не закрывался с результатом почти 10 тыс. ипотек.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.