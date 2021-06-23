Россиянам сообщили о способе ухода в отпуск на весь год
«Есть категории граждан, которым начальство не может отказать в предоставлении такого отпуска, тем более что его сроки указаны в Трудовом кодексе России», — рассказала Иванова-Швец агентству «Прайм».
Отмечается, что для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до одного года.
«Для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяется работодателем», — заметила она.
По информации эксперта, любой работник, написав заявление и получив согласие от работодателя, может уйти в отпуск без сохранения заработной платы на длительный срок.
Ранее заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Тимур Баязитов рассказал, в каких случаях можно получить денежную компенсацию вместо отпуска.