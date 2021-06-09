Эксперт рассказал, в каких случаях можно получить денежную компенсацию вместо отпуска

Заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Тимур Баязитов рассказал, в каких случаях можно получить денежную компенсацию вместо отпуска.

В беседе с Life.ru он заявил, что часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут заменить денежной компенсацией.

«Чтобы её получить, работнику нужно написать соответствующее заявление», — уточнил эксперт.

Со своей стороны, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников отметил, что компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении такая же, как оплата текущего отпуска.

«Рассчитывается исходя из среднего заработка сотрудника за последний год», — сказал он.

В свою очередь, директор по стратегическим коммуникациям группы «Рокет Хьюманс» Дмитрий Дригайло напомнил, что отпускные начисляются не совсем так, как зарплата.

«Зарплата одинакова в любом месяце, при этом чем меньше дней в расчётном периоде, тем дороже стоит каждый из них. Поэтому отпускные выгоднее брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней: так вы потеряете меньше денег по возвращении из отпуска», — пояснил он.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.