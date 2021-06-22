В Кировской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

В Кировской области разворачивают дополнительные койки для заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

За последние три дня открыли 1000 коек, с начала июня — 2560.

Койки развёрнуты, в частности, в инфекционной клинической больнице, психиатрической больнице, противотуберкулёзном диспансере, Талицком санатории, городских больницах №2, №5 и №7, а также в больнице скорой медицинской помощи, областном наркологическом диспансере, офтальмологической больнице, госпитале для ветеранов войн.

Кроме того, список включает Слободскую, Белохолуницкую и Юрьянскую центральные районные больницы.

Ранее URA.RU сообщало, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.