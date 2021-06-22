Диетолог рассказала о полезных свойствах ягод

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Заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье», врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о полезных свойствах ягод.
Диетолог рассказала о полезных свойствах ягод
  • © REUTERS/Fernando Carranza

«Включение ягод в рацион приводит к нормализации уровня сахара у людей с диабетом 2-го типа, потому что коррекция рациона по калорийности, в том числе количества сахаров, нормализует углеводный обмен», — заявила она в беседе с Nation News.

Эксперт уточнила, что ягоды бывают разные: к примеру, при употреблении черешни нужно ограничивать размер порции. Также желательно воздерживаться от арбуза и винограда.

Как добавила Русакова, полезны менее сладкие ягоды — клубника, малина, смородина, земляника.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с газетой «Известия» оценила возможную пользу окрошки в жару.

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