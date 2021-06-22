Ревматолог рассказала о симптомах артрита

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Главный ревматолог столичного Департамента здравоохранения Алёна Загребнева рассказала о симптомах артрита.
Ревматолог рассказала о симптомах артрита
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«Это аутоиммунное заболевание хронического течения, и его особенностью является вовлечение не только суставов, но и других органов и систем, это может быть сердце, почки, дыхательная система, кожа, периферическая нервная система. По сути, это большое системное заболевание», — напомнила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, симптомы ревматоидного артрита — это чаще всего поражение лучезапястных и мелких суставов костей.

Как отметила Загребнева, также для этого заболевания характерна симметричность.

«Если пациент разболелся достаточно серьёзно, и мы говорим о том, что это полиартрит, то классика жанра — это лучезапястные суставы, мелкие суставы кистей, коленные суставы, суставы стоп. Соответственно, если такие жалобы появляются, откладывать визит к врачу точно не нужно», — подчеркнула ревматолог.

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