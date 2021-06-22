Оренбургская область получит 1,2 млрд рублей на выплаты детям до семи лет

Оренбургская область получит дополнительно 1,23 млрд рублей на выплаты детям от трёх до семи лет.

Об этом сообщает RIA56.

«Как отметил в своём послании президент России, мы последовательно выстраиваем линейку адресных мер. С 1 июля начнутся выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена помощь и будущим мамам. Будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребёнком до семи лет», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, за три года в пять раз увеличены расходы областного бюджета на обеспечение жильём многодетных семей. Размер регионального материнского капитала — 119 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.