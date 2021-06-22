Оренбургская область получит 1,2 млрд рублей на выплаты детям до семи лет

Короткая ссылка
Оренбургская область получит дополнительно 1,23 млрд рублей на выплаты детям от трёх до семи лет.
Оренбургская область получит 1,2 млрд рублей на выплаты детям до семи лет
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает RIA56.

«Как отметил в своём послании президент России, мы последовательно выстраиваем линейку адресных мер. С 1 июля начнутся выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена помощь и будущим мамам. Будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребёнком до семи лет», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, за три года в пять раз увеличены расходы областного бюджета на обеспечение жильём многодетных семей. Размер регионального материнского капитала — 119 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить