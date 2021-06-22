В Москве не планируют вводить доступ в магазины и транспорт по QR-кодам

В Москве пока не планируется вводить доступ в транспорт или магазины по QR-кодам, полученным на основе сертификата о вакцинации, выздоровления от COVID-19 или ПЦР-теста.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, возглавляющего столичный Департамент торговли и услуг.

«На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», — сказал Немерюк.

По его словам, в общественных местах продолжают действовать эпидемиологические меры, в том числе масочно-перчаточный режим.

В Москве с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

С 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.