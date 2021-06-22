В Москве разъяснили новые правила посещения заведений общепита

Посетители с противопоказаниями к вакцинации, несовершеннолетние, а также иностранцы смогут посещать заведения общепита в Москве после введения новых мер, получив QR-код по результатам теста ПЦР.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Подобное правило будет действовать и для тех, кто болел бессимптомно и узнал, что у него есть антитела.

Немерюк добавил, что иностранные граждане, привитые в своей стране, должны сделать ПЦР, затем по упрощённой форме зарегистрироваться на российских госпорталах, получить QR-код, после чего они также смогут посещать столичные «бесковидные» рестораны.

При этом вакцинированные в Московской области граждане смогут посещать подобные столичные заведения по QR-коду, полученному с помощью портала «Госуслуги».

В свою очередь, глава Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко уточнил, что ПЦР-тест должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединённых к ЕМИАС.

«Поэтому и иногородние, и иностранцы сдают ПЦР-тест только в московских лабораториях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как получить цифровой сертификат — QR-код вакцинированным от коронавирусной инфекции или уже переболевшим COVID-19.

В Москве с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

С 28 июня в Москве посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.