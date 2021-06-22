Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Калининградской области

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Стали известны вакансии с самыми высокими зарплатами в Калининградской области.
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Калининградской области
  • © Bill Hinton
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис Superjob.

Больше всего в регионе предлагают программисту на удалёнке — php-разработчику готовы платить 120 тыс. рублей.

Менеджеру компании в сфере строительства и коммуникаций предлагают 100 тыс. в месяц. Инженеры в июне могут рассчитывать на заработную плату в 50 — 60 тыс.

Ранее, как сообщала газета «Известия», студенты российских вузов рассказали, где хотят работать.

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