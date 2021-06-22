На выставке в Дубае представили медицинские разработки из Подмосковья

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На международной выставке Arab Health в Дубае представили медицинские разработки из Московской области.
На выставке в Дубае представили медицинские разработки из Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Подмосковные компании показали протезы нижних конечностей, ортопедическую обувь, средства дезинфекции, материалы для стерилизации, индукционные системы, слуховые аппараты, парфюмерию и косметику, передаёт «Подмосковье сегодня».

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева заявила, что производители приехали в ОАЭ при содействии областного Фонда поддержки ВЭД.

Выставка проходит с 21 по 24 июня.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков рассказал о механизмах для развития фармакологической и медицинской отраслей.

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