На выставке в Дубае представили медицинские разработки из Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Подмосковные компании показали протезы нижних конечностей, ортопедическую обувь, средства дезинфекции, материалы для стерилизации, индукционные системы, слуховые аппараты, парфюмерию и косметику, передаёт «Подмосковье сегодня».
Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева заявила, что производители приехали в ОАЭ при содействии областного Фонда поддержки ВЭД.
Выставка проходит с 21 по 24 июня.
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков рассказал о механизмах для развития фармакологической и медицинской отраслей.