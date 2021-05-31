В Минпромторге рассказали о механизмах для развития фармацевтической и медицинской отраслей

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Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков рассказал о механизмах для развития фармакологической и медицинской отраслей.
В Минпромторге рассказали о механизмах для развития фармацевтической и медицинской отраслей
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«Механизмы для развития фармацевтической и медицинской промышленности заложены в госпрограмме «Фармамед», продлённой до 2024 года. В настоящее время разрабатывается стратегия «Фарма-2030», сейчас она на стадии согласования правительством», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, речь идёт, прежде всего, о внедрении современных технологических компетенций при производстве основных видов фармацевтической продукции.

Как отметил Осьмаков, также нужна проработка регуляторных механизмов и дополнительных критериев для расчёта предельных отпускных цен на лекарства, поддержка собственных исследований и разработок.

«Кроме того, повышенное внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров с учётом современных тенденций цифровизации, внедрения непрерывных и телемедицинских технологий», — сообщил чиновник.

Он также напомнил о системе субсидий и грантов для фармкомпаний и производителей медизделий.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», бюджет здравоохранения Удмуртии вырос на 30% в 2020 году.

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