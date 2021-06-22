В Кремле поддержали принятые в Москве меры по борьбе с пандемией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают меры, принятые мэром Москвы Сергеем Собяниным для борьбы с пандемией коронавируса.
В Кремле поддержали принятые в Москве меры по борьбе с пандемией
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы», — приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля отметил, что эти меры продиктованы сложной ситуацией.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

При этом рестораны и кафе Москвы будут обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов для обслуживания людей, имеющих защиту от COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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