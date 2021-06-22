Диетолог рассказал, почему мороженое опасно есть в жару

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что в сильную жару мороженое может навредить организму.

«Употребляя ледяные продукты и напитки, мы на какое-то время переохлаждаем глотку и миндалины. Они становятся более восприимчивы к разного рода инфекциям. От этого очень легко простудиться», — отметил он в беседе с «Москвой 24».

В то же время Гинзбург посоветовал не злоупотреблять лакомством людям, страдающим диабетом и гипертонией.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.