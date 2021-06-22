Работа пунктов вакцинации от COVID-19 в больницах Москвы продлена до 22:00

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Время работы пунктов вакцинации от коронавируса в городских поликлиниках продлили до 22:00. Об этом заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Работа пунктов вакцинации от COVID-19 в больницах Москвы продлена до 22:00
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«Мы проводим максимальную работу по тому, чтобы расширить мощности наших пунктов вакцинации. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, в зависимости от потребностей в каждом районе мы продлеваем время работы до 22:00», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Раковой, рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан в первую очередь с приходом индийского штамма.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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