Почти 127 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Удмуртии

Короткая ссылка
Полный курс вакцинации от коронавируса в Удмуртии прошли 126 808 человек.
Почти 127 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Удмуртии
  • AFP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Первым компонентом привился 152 721 житель, из них 76 951 — граждане старше 65 лет. Всего в республику к настоящему времени поступило 172 490 доз вакцины.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 29 822 теста на COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

В Единой региональной информационно-справочной службе получили 31 466 обращений, связанных с темой пандемии.

Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить