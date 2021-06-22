Почти 127 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Удмуртии

Полный курс вакцинации от коронавируса в Удмуртии прошли 126 808 человек.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Первым компонентом привился 152 721 житель, из них 76 951 — граждане старше 65 лет. Всего в республику к настоящему времени поступило 172 490 доз вакцины.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 29 822 теста на COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

В Единой региональной информационно-справочной службе получили 31 466 обращений, связанных с темой пандемии.

Ранее в НИИ имени Мечникова рассказали о последствиях отсутствия антител у переболевших COVID-19.