В четырёх муниципалитетах Крыма ограничили работу дискотек

В четырёх муниципалитетах Крыма ввели ограничения на работу дискотек, ночных и караоке-клубов.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на поправки в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

«Запретить на территориях Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций)», — говорится в документе.

Эти же поправки ограничивают число посетителей в театрах и кинотеатрах 50% от вместимости в перечисленных муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в Крыму рекомендовали вакцинировать всех сотрудников сферы услуг.

Также научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова доктор биологических наук Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях отсутствия антител к COVID-19 у переболевших и привитых.