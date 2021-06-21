В Тюменской области 13 выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку

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В Тюменской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный департамент образования и науки.

Более 7000 одиннадцатиклассников сдавали экзамен 3 и 4 июня. Рекордсмены проживают в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Если говорить о написании ЕГЭ в целом, то высокие баллы (более 81) в 2021 году получили свыше 22,3% выпускников. Более 90 баллов заработали ещё 8,6%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае объявили предварительные итоги ЕГЭ по математике.

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