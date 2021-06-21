В Пермском крае объявили предварительные итоги ЕГЭ по математике

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Единый государственный экзамен по математике на 100 баллов сдали четыре выпускника из Пермского края.
В Пермском крае объявили предварительные итоги ЕГЭ по математике
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Министерства образования и науки.

«Высший балл получили четыре выпускника из Перми и Березников», — рассказали в ведомстве.

После подведения итогов по пяти предметам в крае насчитывается 84 человека, которые смогли получить по 100 баллов.

Средний балл на ЕГЭ среди выпускников в регионе составил 62 балла. 987 учащихся набрали более 80 баллов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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