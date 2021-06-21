В Пермском крае объявили предварительные итоги ЕГЭ по математике

Единый государственный экзамен по математике на 100 баллов сдали четыре выпускника из Пермского края.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Министерства образования и науки.

«Высший балл получили четыре выпускника из Перми и Березников», — рассказали в ведомстве.

После подведения итогов по пяти предметам в крае насчитывается 84 человека, которые смогли получить по 100 баллов.

Средний балл на ЕГЭ среди выпускников в регионе составил 62 балла. 987 учащихся набрали более 80 баллов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.