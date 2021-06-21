Невролог оценил ситуацию с пандемией в летний период

Председатель Общественного совета по защите прав пациентов, доктор медицинских наук, невролог Ян Власов оценил ситуацию с пандемией в летний период.

«Любые вирусы лучше себя чувствуют в тёплой среде. Но чем сильнее инсоляция, тем менее они устойчивы во внешней среде. Поэтому всё неоднозначно», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Что касается вакцинации, то Власов предположил, что данные будут обновляться вместе с тем, насколько будет изучен коронавирус.

«Пусть вакцины не предотвращают заражение, но абсолютно точно снижают восприимчивость к вирусу», — добавил он.

Ранее анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева в беседе с Nation News рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.