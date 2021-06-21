В Госдуме высказались о возможности сокращения рабочего дня в жаркую погоду

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, можно ли заканчивать рабочий день раньше в жаркую погоду.
В Госдуме высказались о возможности сокращения рабочего дня в жаркую погоду
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он напомнил, что в Трудовом кодексе предусмотрены нормы по соблюдению температурного режима на рабочем месте.

«Если существуют определённые погодные изменения, влияющие на состояние человека, на рабочий процесс, то к этому надо относиться с пониманием и руководствоваться теми решениями и рекомендациями, которые определяют специалисты», — заявил Нилов.

По его мнению, в аномальную жару нужно думать о последствиях и для здоровья граждан, и для работы хозяйствующего субъекта, и для экономики в целом.

Со своей стороны, HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor отметил, что высокая температура отрицательно влияет на продуктивность персонала.

«Возможно, лучший вариант в данном режиме — это удалённая работа. Когда человек может у себя дома более комфортно организовать рабочее время», — сказал он.

Он добавил, что сотрудники в дистанционном режиме работают больше.

«Здесь вопрос выстраивания эффективности мотивации, чтобы работник выдавал хороший результат на удалёнке. Тут должна быть хорошая система оплаты труда», — добавил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий труда при жаркой погоде и рекомендовал сократить рабочий день при высоких показателях температуры.

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