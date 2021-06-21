Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочие часы из-за жары

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Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий труда при жаркой погоде и рекомендовал сократить рабочий день при высоких показателях температуры.
Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочие часы из-за жары
  • РИА Новости

«В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке +28,5 °С, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до +29 °С — на два часа, при температуре +30,5 °С — на четыре часа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что работы при температуре наружного воздуха более +32,5 °С относятся к опасным для здоровья.

«Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше +32,5 °C», — добавили в службе.

Такие работы, указывают в ведомстве, должны быть перенесены на утреннее или вечернее время.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на сайт Гидрометцентра Республики Татарстан сообщало, что в регионе 21 июня ожидается до +33 °С.

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