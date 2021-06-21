Диетолог рассказала о полезных свойствах клубники

Заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарёва напомнила о полезных свойствах клубники.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что клубника богата клетчаткой, необходимой для правильной работы кишечника. Свежие ягоды не слишком калорийны, тогда как замороженные теряют витамины и минералы.

«В состав клубники входит много витамина С, эллаговая кислота, флавоноиды, в частности антоцианы. Антиоксиданты в ягодах отлично влияют на организм — они разрушают клетки, которые провоцируют развитие опухолей и патологий. На клубнику часто бывает пищевая аллергия, это главный минус», — сказала Пигарёва.

Она также рекомендовала соблюдать меру в количестве употребляемых ягод. Как отметила эксперт, нередко главный вред заключается в том, с чем клубнику едят, к примеру, с большим количеством сахара, сливками.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с Nation News рассказала, почему нельзя полностью отказываться от углеводов.