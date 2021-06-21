Онкологический форум «Белые ночи» открылся в Петербурге в онлайн-формате

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Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи» открылся в онлайн-формате. Он продлится до 27 июня.
Онкологический форум «Белые ночи» открылся в Петербурге в онлайн-формате
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на организаторов.

В рамках мероприятия запланировано 93 сессии, 33 симпозиума, четыре телемоста в формате «Живая хирургия». В форуме примут участие 530 спикеров, в том числе 52 зарубежных.

Также будет проведена школа «Трудности общения врача и пациента».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём обращении отметил, что участников события объединяет общая цель — найти ответ на глобальные вызовы человечеству.

«Хочу пожелать всем вам плодотворного общения, новых идей и открытий во имя жизни и здоровья людей», — сказал он.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе со «Взглядом» напомнила об опасности долгого пребывания под открытым солнцем.

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