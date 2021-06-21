Спрос на медицинские профессии в Татарстане вырос на 71% за два года

Спрос на сотрудников медицинской сферы в Татарстане вырос на 71% за два года.

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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сервис hh.ru. По оценке экспертов, наибольшей популярностью пользуется вакансия медсестры — 4,7% от общего числа предложений. Работодатели также ищут терапевтов (3,6%) и фармацевтов-провизоров (2,9%). Кроме того, просматривались вакансии педиатров (1,8%), неврологов (1,5%), фельдшеров (1,4%), анестезиологов-реаниматологов (1,3%), ветеринаров (1,2%), офтальмологов (1,1%) и врачей УЗИ (1%). Ранее kp.ru сообщал, что заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил ситуацию на рынке труда.