Эксперт оценил рекомендацию Роспотребнадзора по сокращению рабочих часов из-за жары

Профессор кафедры труда и социальной политики, доктор экономических наук Александр Щербаков оценил рекомендацию Роспотребнадзора по сокращению рабочих часов из-за жары.

«Такие рекомендации должны даваться, и, если я не ошибаюсь, в Трудовом кодексе об этом говорится: в связи с изменением климатических условий работа должна сокращаться. В любом случае я считаю, что это правильный и обоснованный подход», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, даже если будут какие-либо потери у сдельщиков из-за снижения рабочих часов, то всё равно это выигрыш, так как удастся сохранить здоровье.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий труда при жаркой погоде и рекомендовал сократить рабочий день при высоких показателях температуры.

Кандидат медицинских наук член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.