Роспотребнадзор усилил контроль условий проживания туристов в Ялте
- Pixabay
«В зоне подтопления оказались 176 средств размещения, в которых на сегодня находятся порядка 20 тыс. отдыхающих. Усилен контроль за их условиями проживания и питания», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от подтоплений территориях Крыма и Севастополя.
Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что в городе начала работать комиссия по подготовке его к реконструкции, так как инфраструктуре нанесён «колоссальный ущерб».