Роспотребнадзор усилил контроль условий проживания туристов в Ялте 

Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что в Ялте после наводнения усилен контроль условий проживания туристов.

«В зоне подтопления оказались 176 средств размещения, в которых на сегодня находятся порядка 20 тыс. отдыхающих. Усилен контроль за их условиями проживания и питания», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от подтоплений территориях Крыма и Севастополя.

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что в городе начала работать комиссия по подготовке его к реконструкции, так как инфраструктуре нанесён «колоссальный ущерб».