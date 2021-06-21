Роспотребнадзор усилил контроль условий проживания туристов в Ялте 

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Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что в Ялте после наводнения усилен контроль условий проживания туристов.
Роспотребнадзор усилил контроль условий проживания туристов в Ялте 
  • Pixabay

«В зоне подтопления оказались 176 средств размещения, в которых на сегодня находятся порядка 20 тыс. отдыхающих. Усилен контроль за их условиями проживания и питания», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от подтоплений территориях Крыма и Севастополя.

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что в городе начала работать комиссия по подготовке его к реконструкции, так как инфраструктуре нанесён «колоссальный ущерб».

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