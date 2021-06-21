Роспотребнадзор предписал закрыть пострадавшие пляжи в Крыму
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«В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В регионе организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.
Кроме того, в Крым направлены эксперты центрального аппарата ведомства.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны по поручению президента России Владимира Путина усилит группировку для помощи жителям Крыма, пострадавшего от сильных ливней.