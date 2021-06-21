Роспотребнадзор предписал закрыть пострадавшие пляжи в Крыму

Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от подтоплений территориях Крыма и Севастополя.

«В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В регионе организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, в Крым направлены эксперты центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны по поручению президента России Владимира Путина усилит группировку для помощи жителям Крыма, пострадавшего от сильных ливней.