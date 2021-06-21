Минобороны усилит группировку для помощи Крыму после сильных ливней
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«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, сейчас для помощи населению полуострова от МО задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.
Ранее Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму, а вице-премьеру Татьяне Голиковой — обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры на полуострове.
Мощный циклон обрушился на Крым в минувший четверг, 17 июня.