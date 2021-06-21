Минобороны усилит группировку для помощи Крыму после сильных ливней

Министерство обороны по поручению президента России Владимира Путина усилит группировку для помощи жителям Крыма, пострадавшего от сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, сейчас для помощи населению полуострова от МО задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.

Ранее Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму, а вице-премьеру Татьяне Голиковой — обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры на полуострове.

Мощный циклон обрушился на Крым в минувший четверг, 17 июня.