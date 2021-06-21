Путин поручил оказать помощь в ликвидации последствий стихии в Крыму

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин поручил оказать помощь в ликвидации последствий стихии в Крыму
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Он рассказал, что президент утром 21 июня продолжил заниматься темой Крыма, пострадавшего из-за стихии. 

«Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и других районах Крыма, где это требуется», — заявил Песков.

Также Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры в Крыму.

Кроме того, глава государства дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву по наращиванию группировки и принятию необходимых мер для экстренной ликвидации последствий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что доложил президенту России о ситуации с подтоплением некоторых районов полуострова.

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