Аксёнов доложил Путину о ситуации с подтоплением ряда районов в Крыму
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Я вчера докладывал о положении дел главе государства Владимиру Владимировичу, также переговорил с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — сказал Аксёнов.
Он отметил, что федеральный центр окажет посильную помощь в восстановлении пострадавших от стихии районов полуострова.
Из-за последствий обильных дождей в регионе 235 абонентов остаются отключёнными от газоснабжения.
Число пострадавших из-за подтоплений в Ялте возросло до 18, один человек пропал.
В Крым прибыли военнослужащие Черноморского флота для оказания помощи властям в ликвидации последствий стихии.