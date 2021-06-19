Аксёнов доложил Путину о ситуации с подтоплением ряда районов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с подтоплением некоторых районов полуострова, вызванным обильными осадками.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вчера докладывал о положении дел главе государства Владимиру Владимировичу, также переговорил с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — сказал Аксёнов.

Он отметил, что федеральный центр окажет посильную помощь в восстановлении пострадавших от стихии районов полуострова.

Из-за последствий обильных дождей в регионе 235 абонентов остаются отключёнными от газоснабжения.

Число пострадавших из-за подтоплений в Ялте возросло до 18, один человек пропал.

В Крым прибыли военнослужащие Черноморского флота для оказания помощи властям в ликвидации последствий стихии.