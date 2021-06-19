Военные ЧФ прибыли в Керчь для ликвидации последствий стихии

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Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота прибыл в Керчь на автомобилях повышенной проходимости и грузоподъёмности для оказания помощи в ликвидации последствий подтопления региона.
Военные ЧФ прибыли в Керчь для ликвидации последствий стихии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В составе отряда 200 военнослужащих и десять автомобилей КамАЗ. По прибытии в Керчь отряд поступит в распоряжение межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова», — заявили в ЧФ.

Причиной подтоплений в регионе стали обильные дожди: в ночь на пятницу, 18 июня, в Ялте и на горе Ай-Петри в Крыму выпала месячная норма осадков. По состоянию на утро 19 июня число пострадавших от стихии возросло до 18 человек.

Глава городской администрации Ялты Янина Павленко ранее обратилась к командующему ЧФ адмиралу Игорю Осипову с просьбой оказать городу помощь техникой и людьми.

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