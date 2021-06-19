Число пострадавших из-за подтоплений в Ялте возросло до 18

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В результате подтоплений в Ялте, вызванных обильными осадками, пострадали 18 человек, ещё один пропал.
Число пострадавших из-за подтоплений в Ялте возросло до 18
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице в Facebook.

«Вследствие ЧС получили травмы 18 человек! Из них двое госпитализированы, один пострадавший прооперирован. Один погибший (пгт. Краснокаменка. — RT), одна женщина пропала без вести — ведутся поиски», — написала она.

По состоянию на утро 19 июня проведена эвакуация 608 человек, 50 из которых несовершеннолетние. Еще 90 человек находятся в пунктах временного размещения.

Всего из зон подтопления по всей территории Крымского полуострова спасатели эвакуировали около 1,8 тыс. человек. В связи с работами по ликвидации последствий стихии власти Крыма закроют все достопримечательности Ялты на три дня.

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