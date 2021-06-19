В Крыму из зон подтопления эвакуированы порядка 1,8 тысячи человек
«Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений, в количестве 1773 человек, из них 321 ребёнок», — сообщается на сайте.
Отмечается, что на территории Керчи эвакуированы 1492 человека, из них 275 детей, на территории Ялты — 281 человек, из них 46 детей.
Кроме того, в пяти развёрнутых пунктах временного размещения на данный момент находятся порядка 200 человек. Все они размещены в гостиницах, хостелах и санаториях.
Ранее в Ялте заявили о возможной эвакуации людей вследствие подтопления.