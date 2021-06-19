Все достопримечательности Ялты закрываются на три дня из-за наводнения

Глава городской администрации Янина Павленко заявила, что власти Крыма закроют доступ ко всем достопримечательностям Ялты на три дня для восстановления порядка после подтоплений.

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