Все достопримечательности Ялты закрываются на три дня из-за наводнения
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«Министерство курортов и туризма закрыло все объекты культурного наследия для показа на завтра (субботу, 19 июня — RT), послезавтра (воскресенье, 20 июня — RT) и понедельник (21 июня. — RT)», — цитирует ТАСС заявление Павленко.
Ранее сообщалось, что в Ялте продолжат устранение последствий стихии ночью.
В Ялте число пострадавших в результате подтопления составило 11 человек, один погиб.
В Феодосии и Кировском районе Крыма введён режим ЧС регионального масштаба.