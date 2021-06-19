Все достопримечательности Ялты закрываются на три дня из-за наводнения

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Глава городской администрации Янина Павленко заявила, что власти Крыма закроют доступ ко всем достопримечательностям Ялты на три дня для восстановления порядка после подтоплений.
Все достопримечательности Ялты закрываются на три дня из-за наводнения
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«Министерство курортов и туризма закрыло все объекты культурного наследия для показа на завтра (субботу, 19 июня — RT), послезавтра (воскресенье, 20 июня — RT) и понедельник (21 июня. — RT)», — цитирует ТАСС заявление Павленко.

Ранее сообщалось, что в Ялте продолжат устранение последствий стихии ночью.

В Ялте число пострадавших в результате подтопления составило 11 человек, один погиб.

В Феодосии и Кировском районе Крыма введён режим ЧС регионального масштаба.

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