В Феодосии и Кировском районе Крыма введён режим ЧС регионального масштаба

Короткая ссылка
В Феодосии и Кировском районе Крыма из-за сильных ливней введён режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Ранее режим ЧС ввели в Ялте и в Керчи.
В Феодосии и Кировском районе Крыма введён режим ЧС регионального масштаба
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«Режим ЧС регионального масштаба ввели в Феодосии, Кировском районе, Ялте», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Ялте из-за подтопления пострадали восемь человек. Один человек погиб.

В Черноморском флоте сообщили, что в город направятся подразделения ЧФ с тяжёлой техникой и автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи в связи с подтоплениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить