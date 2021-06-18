В Феодосии и Кировском районе Крыма введён режим ЧС регионального масштаба
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Решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
«Режим ЧС регионального масштаба ввели в Феодосии, Кировском районе, Ялте», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Ялте из-за подтопления пострадали восемь человек. Один человек погиб.
В Черноморском флоте сообщили, что в город направятся подразделения ЧФ с тяжёлой техникой и автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи в связи с подтоплениями.