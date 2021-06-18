В Ялте в результате подтопления пострадали восемь человек

В Ялте в результате подтопления, вызванного ливнями, пострадали восемь человек.

Об этом сообщила в Facebook глава местной администрации Янина Павленко.

«Восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован — перелом лодыжки. Семь — с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения», — написала она.

Ранее стало известно, что в Ялту направятся подразделения Черноморского флота с тяжёлой техникой и автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи в связи с подтоплениями.