В Ялте один человек погиб в результате подтопления
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Об этом информирует ТАСС.
«В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком», — заявил Крючков.
Как передаёт Крыминформ, во время заседания оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о погибшем в Ялте из-за ливня мужчине.
Ранее сообщалось, что в Ялте из-за подтопления пострадали восемь человек.
В Черноморском флоте сообщили, что в Ялту направятся подразделения ЧФ с тяжёлой техникой и автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи в связи с подтоплениями.