В Ялте один человек погиб в результате подтопления

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В Ялте один человек погиб в результате подтопления, вызванного сильным ливнем. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, его унесло потоком воды.
В Ялте один человек погиб в результате подтопления
  • © Сайт мэрии Ялты

Об этом информирует ТАСС.

«В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком», — заявил Крючков.

Как передаёт Крыминформ, во время заседания оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о погибшем в Ялте из-за ливня мужчине.

Ранее сообщалось, что в Ялте из-за подтопления пострадали восемь человек.

В Черноморском флоте сообщили, что в Ялту направятся подразделения ЧФ с тяжёлой техникой и автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи в связи с подтоплениями.

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